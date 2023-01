La nouvelle campagne agricole dans la wilaya de Ouargla s'annonce des plus "distinguées", avec un bond qualitatif dans la superficie agricole affectée à la production céréalière qui a atteint 5.037 hectares, soit 1.700 ha de plus par rapport à la dernière campagne agricole.

Ces superficies ont connu un développement "accéléré", puisque les surfaces sous pivot ne dépassaient pas 131 ha en 2004, et dans les années qui ont suivi elles se sont étendues pour arriver à 2.500 ha, à la campagne agricole 2019-2020, puis 2.784 ha à la saison suivante, avant de bondir lors de la saison 2021-2022, à 3.337 ha avec une production céréalière de plus de 90.000 qx, selon la DSA.

Les efforts de l'Etat pour assurer l’électrification agricole ont nettement contribué à l'extension des superficies allouées à la culture des céréales, permettant l'achèvement de 110 km de réseau électriques alors qu’un réseau de 170 km supplémentaires est en voie de parachèvement et un autre de 100 km en phase d'étude. Selon les prévisions, il est attendu la réception aussi d’un réseau électrique agricole de plus de 200 km qui permettra aux investisseurs activant dans la filière céréalière de concrétiser leurs projets d'investissement et de contribuer ainsi à l’émergence de la wilaya de Ouargla en un pôle agricole de ce type de cultures stratégiques.

Les efforts de l’Etat ont également contribué à l'émergence d'investisseurs capables d'exploiter de vastes zones pour la production de blé, à l’image de l’exploitation agricole de statut privé, récemment créée dans la région de "Sahn", dans la daïra de N’goussa, qui totalise 800 ha, indiquent les services de la DSA. Dans cette exploitation agricole, 360 ha ont été alloués à la culture des blés dur et tendre, en plus de la production d'aliments pour le bétail.

La wilaya d’Ouargla aspire à atteindre une superficie d'environ 10.000 ha pour la culture des céréales, lors de la prochaine campagne agricole, dans le cadre de la concrétisation de ses ambitions pour le développement de cette filière agricole.