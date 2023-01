La production de différents produits halieutiques de la wilaya de Mostaganem a atteint en 2022 une quantité de plus de 6.800 tonnes, a-t-on appris auprès de la direction locale de la Pêche et des produits halieutiques.

La production halieutique a atteint dans la wilaya de Mostaganem, l’année écoulée, quelque 6.817 tonnes, soit une hausse de 8% par rapport à l’année 2021. Au cours de cette période, 5.577 tonnes de poisson blanc, 662 tonnes depoisson bleu et 409 tonnes de produits de la mer, des pièces des crustacés et des mollusques, ont été produits, a ajout la même source.

En outre, les bateaux de pêche de plaisance activant au niveau de neuf sites d'échouage ont contribué à la production de 108 tonnes de différents types de poissons alors que la production aquacole à l’aide de cages flottantes, de filets et d’eau douce a dépassé 60 tonnes.

La direction de la Pêche et des produits halieutiques a attribué ce bond qualitatif de la production aux facteurs climatiques facilitateurs, au redoublement des efforts des professionnels et à leur strict respect des lois et règlements en vigueur, notamm ent en ce qui concerne la période de repos biologique des poissons.

L'année 2022 a été marquée par des débarquements record au niveau des trois ports (Mostaganem, Salamandre et Sidi Lakhdar), notamment durant la période de pointe, entre les mois de mai et octobre derniers. Le prix moyen des sardines a varié entre 500 et 600 DA le kilo au débarquement et au niveau du marché, a ajouté la même source. S’agissant de la campagne de poisson de thon rouge, la wilaya de Mostaganem a participé, l’année dernière, avec un seul thonier lors de cette opération effectuée entre le 22 mai et le 16 juin derniers et a réussi à capturer la totalité de sa part estimée à environ 68 tonnes.

La direction locale de la Pêche et des produits halieutiques a accordé, l’année dernière, 544 licences pour lancer des activités de pêche en mer de toutes sortes, la plupart dans les aires de plaisance et pour les navires à filets pélagiques, les sardiniers.