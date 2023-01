Le volume de livraison de fret ferroviaire de la Chine a atteint 3,9 milliards de tonnes en 2022, en hausse de 4,7% en glissement annuel, selon l'opérateur ferroviaire national.

Les services de fret ferroviaire ont engrangé 478,6 milliards de yuans (environ 69,23 milliards de dollars) l'année dernière, en hausse de 9,8% par rapport à 2021, d'après les données de la China State Railway Group Co., Ltd. La Chine a mis en service quelque 4.100 kilomètres de nouvelles lignes ferroviaires en 2022, dont plus de la moitié étaient des lignes à grande vitesse.

Cette année, l'opérateur ferroviaire national s'attend à ce que les voyages de passagers progressent de plus de 67% par rapport à 2022 et estime que les recettes globales du transport rebondiront généralement au niveau d'avant l'épidémie. Plus de 3.000 kilomètres de nouvelles lignes ferroviaires seront mis en service en 2023, dont 2.500 kilomètres de lignes à grande vitesse, indique la même source.