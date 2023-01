Un stage national de formation d’initiateurs et référés en natation (garçons et filles) s’est ouvert mardi à Mila à l’initiative de la Fédération algérienne de natation (FAN) et la ligue locale de la discipline.

Selon le président de la ligue de wilaya, Madjid Laariwi, 105 athlètes (choisis parmi 163 candidats de 16 wilayas) participent à la formation d’initiateurs en nation et 106 à celle de référés.

Le volet théorique du stage a lieu au centre des loisirs scientifiques et celui pratique à la piscine semi-olympique Mahmoud-Meghloua, selon la même source qui a précisé que la formation des initiateurs en natation des enfants de 4 à 12 ans se déroule du 3 au 6 janvier sous la direction de formateurs agréés par la FAN.

Ils seront ainsi initiés à former aux divers types de nage et le sauvetage d’un noyé, a-t-il ajouté. La formation des référés se déroulera du 7 au 9 janvier, a précisé Laariwi qui a estimé que ce stage est appelé à favoriser le développement de la discipline dans la wilaya et l’encadrement des clubs locaux surtout que 70 des candidats à la formation d’initiateurs dont 14 dames sont de Mila.