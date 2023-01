Les calculs rénaux sont des "cailloux" de taille variable qui se forment dans les reins. Quand ils migrent vers les voies urinaires, cela provoque une crise de colique néphrétique, extrêmement douloureuse. Découvrez les erreurs alimentaires à ne pas faire pour éviter les récidives.

Les calculs rénaux sont des cailloux de taille variable qui se forment dans les reins à partir de certains composants de l'urine. Ils sont généralement éliminés par les urines, mais parfois ils migrent vers les voies urinaires, ce qui entraîne des douleurs soudaines extrêmement vives appelées "coliques néphrétiques". Ce n'est pas le caillou lui-même qui fait mal, mais la dilatation des voies urinaires.

1/5 - Un régime trop pauvre en calcium. Les calculs rénaux étant composés en grande majorité de calcium, on s'imagine qu'il suffit de moins consommer d'aliments riches en calcium pour faire baisser le risque. Or, selon une étude de l'Université de Harvard, les personnes qui ont un régime riche en calcium (produits laitiers par exemple) souffrent moins de calculs rénaux que les personnes qui réduisent leurs apports de ce nutriment. Tout simplement parce que les oxalates (des oxydants présents dans le corps) qui se lient normalement au calcium dans le tube digestif, vont se lier au calcium dans l'urine et déclencher ainsi la formation de calculs.

2/5 - Un régime trop riche en légumes-feuilles. Vous adorez la salade d'épinards, la rhubarbe et les betteraves ? Rien que des aliments très sains a priori si ce n'est que ces légumes-feuilles sont très riches en oxalates dont on vient de vous parler. Et lorsque la concentration en oxalates est trop élevée, ceux-ci se concentrent dans l'urine et provoquent la formation de calculs.

3/5 - Un régime trop riche en sel. On le sait, la consommation excessive de sel est mauvaise pour la santé cardiovasculaire. L'OMS recommande d'ailleurs de ne pas dépasser 5 g de sel (l'équivalent d'une cuillère à café) par jour. Mais ce que l'on sait moins, c'est que l'apport en sel est également mauvais pour les reins car lorsque l'apport en sodium augmente, cela incite les reins à excréter une grosse quantité de calcium, ce qui augmente le risque de calculs rénaux.

4/5 - Un régime trop riche en zinc. Les calculs se forment à cause de la cristallisation des sels minéraux et des acides, présents en trop grande quantité dans les urines. Or, selon une nouvelle étude de l'Université de Californie, un taux trop élevé de zinc dans l'organisme pourrait déclencher la cristallisation d'autres éléments chimiques - comme le calcium - et, donc, conduire à la formation de calculs. Alors on y va mollo sur les huîtres avec leurs 20 mg de zinc pour 100 g. On laisse aussi tomber le foie de veau (9 mg / 100 g) et les lentilles (5 mg / 100 g).

5/5 - Trop de thé glacé. L'acide oxalique, responsable de la formation de calculs rénaux, se trouve en forte concentration dans les thés glacés. En période de fortes chaleurs, les médecins conseillent plutôt de boire du jus de citron, qui ralentit la formation de calculs.