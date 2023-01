Selon une étude américaine, boire des sodas et des jus de fruits sucrés chaque jour augmente le risque de souffrir de calculs rénaux de 23%.

On sait que pour bien faire fonctionner les reins, il faut boire régulièrement tout au long de la journée. Mais, une fois encore, il semble que le choix de la boisson est important car certaines sont plus préjudiciables que bénéfiques pour les reins.

Une nouvelle étude dirigée par les médecins de l’hôpital de Boston et publiée dans leClinical Journal of the American Society of Nephrologyvient en effet de montrer que les personnes qui boivent tout au long de la journée du café, du thé ou du jus d’orange ont moins de risques de souffrir de calculs rénaux que celles qui boivent des boissons sucrées comme les sodas ou les jus de fruits à haute teneur en sucre.

Cette étude a été menée auprès de 194 000 personnes qui ont été suivies pendant 8 ans par le Dr Gary Curhan, de cet hôpital de Boston. « Nous nous sommes aperçus que les personnes qui buvaient au moins un soda ou un jus de fruit sucré chaque jour, avaient 23% de risques en plus d’avoir des calculs rénaux que celles qui en buvaient moins d’une fois par semaine » explique le médecin.

On savait déjà que notre pancréas n’aime pas les sodas. Cette fois, on sait que les reins non plus n’apprécient pas le fort taux de sucre de ces boissons. « Nous n’avons pas encore fait le lien direct entre les boissons sucrées et les calculs rénaux. Mais nous savons que les sodas augmentent le risque de diabète et d’obésité, qui sont eux-mêmes des sur-risque de calculs rénaux » ajoute le Dr Michael Palese, professeur d’urologie à l’hôpital du Mont Sinaï, à New-York. « En règle générale, l’eau reste la meilleure boisson pour s’hydrater et pour éviter la formation de calculs dans les reins » conclut-il.