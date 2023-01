Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari présidera, mercredi, une réunion d'installation des membres des commissions intersectorielles en charge de la programmation, de la coordination, de la promotion et de l'évaluation des activités de la recherche scientifique et du développement technologique, a indiqué mardi le ministère dans un communiqué.

La cérémonie d'installation se tiendra aux facultés de Médecine et de Pharmacie de l'Université d'Alger "Ziania" et constituera une occasion pour souligner "l'intérêt accordé à la recherche, au développement et à l'innovation à travers les activités des dix commissions, à travers l'élaboration de thèmes de recherche et de développement par les établissements relevant des partenaires socioéconomiques publics et privés".

La nouvelle approche consistant à programmer des thèmes de recherche, vise à "pallier certaines lacunes dans la sélection des projets de recherche", note le ministère, expliquant que "les différents établissements seront chargés d'élaborer les thèmes à soumettre aux commissions intersectorielles pour les finaliser et les annoncer à la communauté scientifique pour les concevoir sous forme de projets à choisir selon les priorités nationales".

La programmation par l'approche descendante (Top-Down) est un pas sûr à même de répondre aux exigences de la société", a conclu le communiqué.