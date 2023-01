Le thème "la sociolinguistique et son rôle dans le développement du tourisme en Algérie" sera au centre des travaux d'un colloque national, prévu samedi à l'Université d'Oran-1 "Ahmed Ben Bella", a-t-on appris des organisateurs.

Des professeurs de plusieurs établissements d'enseignement supérieur et des Ecoles supérieures des enseignants d'Oran et de Bouzareah (Alger) participeront à cette rencontre, organisée par le Laboratoire de linguistique contrastive et des caractéristiques des langues de l’Université "Ammar Thelidji" de Laghouat, en coopération avec le

Laboratoire des dialectes et de traitement de la parole de l'Université d'Oran-1, a indiqué à l’APS l’une des organisatrices, Souad Bessnassi.

A cette occasion, les participants aborderont un certain nombre de sujets s'articulant autour de plusieurs axes dont "le rapport de la langue au tourisme", "le statut de la langue arabe dans le domaine du tourisme", "le rôle du bilinguisme et du multilinguisme dans le développement du tourisme en Algérie" et "le langage des formes culturelles, des traditions, des coutumes et de leurs relations avec le tourisme", a ajouté la même source.

Au cours de ce colloque, une série de conférences a été programmée, qui seront présentées par visioconférence, notamment celles intitulées "promouvoir le multilinguisme pour développer le tourisme en Algérie à travers les sites des réseaux sociaux", "formes de communication touristique", "les fondements de l’industrie du tourisme en Algérie entre patrimoine populaire et diversité culturelle" et "Le rôle de la traduction dans la promotion touristique".