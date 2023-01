Les activités d’une caravane mobile pédagogique et de loisirs, destinée aux enfants des zones d’ombre de la wilaya de Constantine ont été lancées, lundi, dans le cadre d’un programme varié initié par la bibliothèque principale de lecture publique Mustapha-Nettour, a-t-on appris auprès de la directrice de cet établissement culturelle Ouafiya Derouaz.

Le coup d’envoi de cette caravane a été donné depuis la commune d’Ouled Rahmoune (Sud de Constantine) où des enfants de diverses mechtas dont celles d’El Gherrah, de Bousbaâ, et d’El Gourzi ont pris part à cette initiative avec diverses activités culturelles et ludiques, programmées, en collaboration avec plusieurs associations activant dans ce domaine, a déclaré à l’APS la même responsable.

La priorité des visites prévues dans le cadre de cette caravane d’une semaine, sera accordée aux localités à caractère rural à l’instar d’El Hembeli et Haoua de la commune d’Ibn Badis, a-t-elle ajouté, soulignant que 2000 ouvrages et diverses disciplines scientifiques figurent au programme dans le but d’inculquer l'amour de la lecture chez les élèves tous cycles d’enseignement confondus.

Le programme d’activités artistiques et culturelles élaboré par cet établissement a été entamé depuis le 24 décembre dernier par l’organisation d’ateliers récréatifs et ludiques, ayant été marqués par un engouement notable des écoliers venus de différentes communes, a ajouté la même directrice, qui a indiqué que cette initiative a touché la frange des élèves des cycles d’enseignement primaire et moyen, âgés entre 6 et 14 ans.

Il s’agit, a détaillé Mme Derouaz, d’ateliers, d'initiation au dessin et d’innovation artistique, de lecture et d’écriture, de conte, de peinture et de coloriage ainsi que les travaux manuels.

Organisée en coordination avec les assemblées populaires communales (APC) et les centres culturels, l’initiative, a révélé la même responsable, constitue une opportunité pour découvrir de jeunes talents dans ces domaines et à mettre en exergue le rôle de la bibliothèque dans l’éducation et la culture des enfants.

En outre, des jeux électroniques, d’intelligence et de magie ainsi que des pièces théâtrales sont également au programme, a-t-on signalé.