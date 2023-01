Le ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a indiqué lundi à Sétif que l’Algérie occupe les premières places dans les concours internationaux du saint Coran grâce aux efforts déployés par l’Etat dans ce domaine.

Dans son intervention à l’occasion de la 6ème session qualificative des étudiants candidats aux concours internationaux de récitation et mémorisation du saint Coran (1444-2023) tenue à l’annexe du centre culturel islamique, le ministre a affirmé que l’Algérie a obtenu 64 prix internationaux de mémorisation et récitation du saint Coran parmi lesquels 21 premières places et 20 deuxièmes places.

Il a affirmé que l’Etat accorde beaucoup de soin à l’enseignement du saint Coran par la construction des mosquées et la facilitation de la réalisation des écoles coraniques, soulignant que les écoles coraniques accueillent aujourd’hui 900.000 élèves et ce chiffre augmente davantage durant l’été.

M. Belmehdi a ajouté que "le travail est en cours pour consolider et développer le système d’enseignement coranique et instaurer un système intégré incluant les éco les coraniques, les classes, les mosquées et, même, les zaouïas".

"Cette session qui bénéficie à 31 élèves garçons et filles de 19 wilayas vise à les aider à se perfectionner et développer leurs compétences à l’avenir", a relevé le ministre ajoutant que durant trois jours, ces élèves seront entrainés aux maqamat vocales de la science du tadjwid pour maitriser la psalmodie du Coran sous la direction d’enseignants experts de niveaux national et international mobilisés à cet effet".

Le ministre a présidé également dans le même établissement l’ouverture d’une rencontre régionale de l’Est sur l’enseignement coranique regroupant des cadres, imams et enseignants du Coran de 16 wilayas.

Il a assuré à l’occasion que cette rencontre sera suivie par d’autres similaires dans d’autres wilayas pour débattre des méthodes d’enseignement coraniques et les adapter aux changements actuels et former une génération imbibée des préceptes coraniques.

Le ministre a inspecté à l’occasion l’annexe du centre culturel islamique de Sétif fraichement réceptionné et a appelé à œuvrer pour que cette institution assume sa mission au service du Coran, de la culture islamique et du référent religieux national.

Il a également rappelé que l’Algérie compte 48 annexes au centre culturel islamique en attendant la programmation d’établissements similaires dans les nouvelles wilayas.