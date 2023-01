Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag, a estimé mardi à Alger que "le public sportif algérien est un maillon très important pour le succès du Championnat d'Afrique des nations (CHAN-2022) qu'abritera l'Algérie du 13 janvier au 4 février 2023.

Dans un entretien à l'APS, M. Sebgag a précisé que "le public algérien est assoiffé de football, d'autant que l'Algérie n'a pas organisé pareil événement footballistique depuis la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de 1990", l'invitant à "être présent massivement pour montrer aux instances internationales la passion de l'Algérie pour le football, sport le plus populaire au monde".

Pour le premier responsable du secteur, "la présence du public est aussi importante que les préparatifs organisationnels".

Il a, à cet égard, insisté sur la nécessité pour les supporters présents dans les gradins de "créer une ambiance bon enfant et de respecter les hymnes nationaux des équipes africaines en lice pour montrer à tous que l'Algérie est en mesure d'organiser des événements sportifs de portée internat ionale".

Soulignant l'importance de la conjugaison des efforts de tous les secteurs pour le succès de cet événement continental de la Confédération africaine de football (CAF) prévu en Algérie, le ministre a fait savoir qu'"un riche programme a été mis en place, en coordination avec d'autres départements ministériels, dont la Culture, le Tourisme et l'Artisanat, et sous la supervision des walis concernés, pour l'organisation d'expositions, de concerts et de festivals culturels en marge de l'événement africain".

S'agissant des conditions de vente des billets lancée le 1er janvier via la plateforme Tadkirati (tadkirati.chan2022.dz), le ministre a fait savoir que "l'opération va bon train, notamment avec l'utilisation d'un papier infalsifiable conformément aux directives de la CAF et au cahier des charges établi à cet effet afin d'éviter toute falsification".

Ainsi, plusieurs points de vente ont été ouverts pour l'achat des billets du premier tour (24 matchs) de la CHAN, a-t-il indiqué, relevant une "grande affluence des supporters pour assister à l'ouverture et au premier match de l'équipe nationale. L'opération se poursuit pour les autres rencontres".

"L'Etat algérien est mobilisé pour assurer le succès de cette édition et donner une belle image de l'Algérie", conclut M. Sebgag. L'Algérie, dont il s'agit de la deuxième participation après l'édition 2011 au Soudan, jouera dans le groupe A, domicilié au stade Nelson-Mandela de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Ethiopie, et du Mozambique.

Les Algériens entameront le tournoi le vendredi 13 janvier devant la Libye (20h00). Le CHAN-2022 se disputera dans quatre stades : Nelson-Mandela de Baraki (Alger), Miloud-Hadefi (Oran), Chahid-Hamlaoui (Constantine), et le 19-Mai 1956 (Annaba).