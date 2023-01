Le service d’ophtalmologie du Centre hospitalo-universitaire "Abdelkader Hassani " de Sidi Bel Abbes assure au quotidien des interventions chirurgicales de pointe au profit des malades de la wilaya et des régions limitrophes, a-t-on appris, dimanche, du chef de ce service, Dr Mohamed Harmel. M. Harmel a indiqué que son service recourt à des techniques modernes et à des moyens spécifiques pour prendre en charge les patients de la wilaya et des régions limitrophes, soulignant que les cas les plus fréquents ont trait à la cataracte, traités par échographie.

"Il s’agit de cas enregistrés notamment chez les personnes âgées", a-t-il dit, rappelant que depuis l’année dernière, quelque 3200 opérations chirurgicales ont été effectuées au profit de malades, atteints de cette affection, issus de la wilaya de Sidi Bel Abbes et des régions limitrophes.

Par ailleurs, des opérations chirurgicales sont également assurées et ont trait au décollement de la rétine.

Il s’agit d’une opération d’urgence très pointue avec du matériel médical sophistiqué, selon le même praticien.

Durant les année s 2021et 2022, quelque 500 interventions de ce genre ont été réalisées.

Ce service d’ophtalmologie a aussi à son actif, durant la même période, 100 opérations liées à l’obstruction du canal lacrymal de même que des opérations liées au traitement du glaucome et de la rétinopathie diabétique, soit une moyenne de plus de 1.500 opérations effectuées par an.

S’agissant de la plantation de la cornée, le Dr Harmel a relevé que depuis le mois de juillet dernier, entre 6 et 8 opérations sont programmées mensuellement, signalant que le service travaille selon un programme spécial pour la prise en charge des cas, selon les priorités.

Par ailleurs, le secteur de la santé de Sidi Bel Abbes s’est renforcé récemment par une clinique spécialisée dans l’ophtalmologie, relevant du CHU "Abdelkader Hassani", située à haï "El Makkam".

Elle accueille des malades des wilayas de Sidi bel Abbes, Tlemcen, Nâama, Béchar, El Bayadh, Saïda, Mascara et autres pour faire le diagnostic et certains examens spécialisés.

Les malades ayant besoin d’opérations chirurgicales sont transférés vers le service d’ophtalmologie de ce centre hospitalier, a-t-on assuré de même source.