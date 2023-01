Une quantité de 1.483 comprimés de psychotropes a été saisie et quatre (4) individus ont été arrêtés pour leur implication présumée dans un trafic de psychotropes lors des opérations distinctes, menées par la brigade de recherche et d'intervention (BRI), relevant de la Sûreté de wilaya de Ghardaïa, rapporte mardi un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps constitué.

La première quantité de 1.318 comprimés a été découverte dans les bagages d’un passager d’un bus effectuant la liaison Hassi Messaoud/Alger, alors qu'une autre quantité estimée à 120 comprimés a été retrouvée dans les bagages d'un autre passager lors d’une opération de fouille préventive effectuée par ces services dans le cadre du plan de lutte contre la criminalité et la préservation des personnes et des biens, lancés par les services de Sûreté durant la nuit du nouvel an avant de procéder à l’arrestation des deux mis en cause, précise le communiqué.

Une autre quantité de 45 capsules de psychotropes a été également saisie en possession de deux individus abord d’une moto gros cylindre lors de la même opéra tion, indique le document, ajoutant que la moto utilisée pour le transport et la commercialisation de ce produit prohibé, a été aussi saisie.

Quatre individus âgés entre 20 et 37 ans ont été présentés devant le parquet de Ghardaïa, après instruction d'une procédure judiciaire à leur encontre pour "trafic et détention de psychotropes à des fins de commercialisation, introduction illégale en contrebande de produits pharmaceutiques sans aucune autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par les services compétentes".

L'opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services sécuritaires en vue d’assécher les sources d'approvisionnement et de trafic de drogue et de psychotropes au niveau national, selon la même source.