Les services de la gendarmerie nationale de Relizane ont saisi, lors de deux opérations distinctes, 4.420 litres et 50 quintaux d’engrais agricoles sans factures, a-t-on appris, lundi du groupement territorial de ce corps de sécurité.

La cellule de communication a précisé que la première opération a eu lieu, lors d’une patrouille menée par les éléments de la brigade territoriale d’Oued Salem, au niveau de la RN 23 reliant Tiaret et Relizane, où un camion a été intercepté à bord duquel les gendarmes ont découvert 221 jerricans de 20 litres contenant des engrais agricoles d’une quantité totale de 4.420 litres sans facture.

D’autre part, les éléments de la brigade territoriale de Bendaoud ont controlé un camion, au niveau du chemin de wilaya N 99 entre Relizane et Mascara, dans lequel 50 quintaux d’engrais agricoles ont été découverts, également sans facture.

La valeur financière des produits saisis a été estimée à 791.000 DA, selon la même source.

La marchandise saisie a été remise à la direction des domaines de l’Etat de la wilaya et une procédure judiciaire a été engagée pour les infract ions de défaut de facturation et de violation des arrêtés et décisions de l’autorité administrative.

La même source a indiqué que les deux opérations ont été menées dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment des efforts de lutte contre la spéculation et le détournement des produits subventionnés, contrairement aux lois en vigueur.