Plus de 6.100 agents détenteurs de contrats pré-emploi ont été intégrés dans des postes de travail permanents à sidi Bel Abbes durant l’année 2022, a-t-on appris lundi auprès de la wilaya.

Le wali, Samir Chibani, a indiqué aux représentants de la presse locale que 6.160 bénéficiaires sur un total de 8.481 agents du pré-emploi ont été intégrés dans des postes de travail permanents, soit un taux d’intégration de 72,6 %. Les personnes contractuelles intégrées sont répartis ont des niveaux d’expérience de moins de trois ans, entre trois et huit ans et plus de huit ans d’ancienneté.

Le nombre de bénéficiaires de l’insertion en postes d’emploi qui réunissent la condition d’ancienneté de plus de 8 ans, a précisé M. Chibani, sont au nombre de 3.608 sur un total de 4.565 travailleurs, soit un taux de 79,4 %.

S’agissant de ceux dont la durée de service, au titre des contrats pré-emploi, oscille entre 3 et 8 ans, leur nombre est de 1.872 sur un total de 2.430 agents, a-t-il relevé, avant de souligner que le reste des bénéficiaires sont ceux qui ont moins de 3 ans de service. Par ail leurs, le wali a qualifié d’"acceptable" l'opération d’intégration au niveau de la wilaya de Sidi Bel Abbès, précisant que les 23 % de ces effectifs seront intégrés après l’ouverture de nouveaux postes d’emploi.