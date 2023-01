La 3ème édition des journées de Nâama de l’origami (art du pliage du papier) a débuté, lundi, au niveau de l’annexe de la maison de la culture "Baghdadi Belkacem" d’Aïn Sefra (Nâama),

à l’initiative de l'association culturelle "Alwan" de cette collectivité locale.

La manifestation, mise sur pied en coordination avec la Maison de la culture de Nâama, a pour objectif d'offrir un espace d'échange entre plasticiens, peintres et spécialistes de travaux manuels sur les différentes techniques de cet art manuel, ainsi que la présentation de ses principes et de son rôle dans le développement des dons créatifs chez l'enfant, selon le président de l'association, Bouchtata Ibrahim .

Le programme de cette édition de quatre jours comprend une exposition de peintures d'introduction de modèles d'art origami (formes géométriques, oiseaux, animaux, ornements et bijoux formés à partir de papier pliant de différentes couleurs et tailles), ainsi que l'affichage de livres, magazines, dépliants pour faire connaitre cet art d’origine nippone et ses pionniers. Un atelier pour les jeunes a également été mis sur pied pour leur apprendre les techniques de cet art.

En marge de la manifestation, des spectacles de jeux d’'acrobatie et de magie seront présentés aux enfants par des membres de plusieurs associations locales, dont "jeunes 45", "Stars d’Afrique" et "Sables d’or" au niveau des places publiques, des maisons de jeunes et du hall de la Maison de la culture.

La présentation de ces représentations, qui sont organisées avec le soutien de la Direction de la culture et des arts de Nâama, est l'occasion pour les enfants de profiter d'un programme divertissant et éducatif coïncidant avec les vacances scolaires d'hiver, indique-t-on.