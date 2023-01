Une quarantaine d'enseignants et d'étudiants universitaires ont bénéficié d'une formation en télédétection et traitement d'images satellitaires, organisée à l'université Ziane Achour de Djelfa, a-t-on appris, lundi, des organisateurs de cette session.

"Cette activité scientifique vise la mise à niveau et la formation des chercheurs et spécialistes, parmi les enseignants et étudiants universitaires, en matière d’exploitation des outils géomantiques utilisés en télédétection", a expliqué le chercheur Mohamed Regig, vice-président du Club scientifique géographique, promoteur de cette initiative d’une semaine.

Il a souligné la contribution de cette session de formation au "renforcement des capacités des bénéficiaires en matière d’usage des outils de télédétection, considérée comme un moyen efficace d'analyse des données et informations en vue d’un résultat réel basé sur des fondements scientifiques dans différentes études, notamment en matière de gestion des risques, les changements climatiques et la dégradation du couvert végétal, outre la mobilité et l'expansion urbaine".

Les bénéficiaires de cette 8e session de formation du genre, ont fortement loué ce type d’initiatives contribuant, selon eux, "à la mise à niveau des connaissances et compétences acquises en matière de télédétection et de traitement d'images satellitaires".

Le Club scientifique géographique fait partie des premiers clubs scientifiques de l'université Ziane Achour, fondé en 2014, par le Dr. Boudjemaâ Sahel et des étudiants du Département des sciences de la terre et de l'univers. Il a pour objectif de programmer des exercices spécialisés au service du domaine géographique, en plus de l’organisation de sessions de formation sur la télédétection et le traitement d’images satellitaires, selon le même responsable.