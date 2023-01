Plus de 2,2 millions de personnes seront exposées à l'insécurité alimentaire au Madagascar d'ici mars 2023, a alerté un nouveau rapport du Bureau national malgache de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC).

"Jusqu'à mars 2023, 2,2 millions de personnes seront en phase 3 et 4 du Cadre intégré de classification de l'insécurité alimentaire (IPC), soit dans des situations graves ayant besoin d'une action urgente", souligne le rapport publié avec le soutien technique et financier de la FAO, de l'UNICEF et du Programme alimentaire mondial (PAM).

Le rapport précise que plus de 170.000 personnes seront exposées à une insécurité alimentaire aiguë élevée dans le Grand Sud de Madagascar entre février et mars 2023, soit un taux de 24% de la population de la région.

Cette situation est due notamment à des facteurs climatiques, explique le document, rappelant que les cyclones de Batsirai et Emnati qui ont traversé la Grande Ile ont entrainé des inondations et provoqué des destructions massives des cultures et des récoltes, des pertes d'emploi et des sources de revenu et de nourriture.

Un déficit situé entre 20% et 60% du cumul de précipitation a été observé durant la saison des précipitations dans la majeure partie de l'île, par rapport à la moyenne observée durant les années précédentes, selon le rapport qui met en garde contre des risques de pénurie d'eau, de baisse de la production agricole, de prolifération des ravageurs, de dégradation des pâturages et d'inflation.