Quatre pirates bissau-guinéens ont été arrêtés dans les eaux guinéennes par les services de sécurité maritime, a annoncé, dimanche, à la télévision publique, le porte-parole de la gendarmerie nationale, le lieutenant Aboubacar Saran Bangoura.

Ces pirates sont accusés de "vol à main armée, de détention illégale d'armes de guerre, d'usurpation de titre et fonction et d'opération dans les eaux guinéennes, des faits punis par le Code pénal guinéen et les dispositions de protection des espaces maritimes guinéens".

Ils seront déférés dans les prochains jours devant le procureur général près le tribunal de première instance de Kaloum, pour répondre de leurs actes.