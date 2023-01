La wilaya de Mostaganem a bénéficié récemment d’un nouveau programme pour le développement et l’extension de la plantation de l'arnica, a-t-on appris lundi auprès de la conservation des forêts.

Le programme inscrit dans le cadre du plan national 2023-2030 de développement et d’extension de la plantation de l’arnica (la réglisse), connu pour ses bienfaits économique, social et écologique, permet la mise en terre d’une superficie de 16 ha, pour un montant financier global estimé à 11, 7 millions DA, a-t-on indiqué.

Ce plan vise la plantation d’une superficie globale au niveau national estimée à 1.902 ha pour un montant de plus de 1, 2 milliard DA, a ajouté la même source.

Par ailleurs, la wilaya de Mostaganem a recensé sept sites, créés et dédiés spécialement à l’arnica durant les deux dernières décennies (2001-2021) au niveau de la forêt de Stidia qui dénombre près de 210 arbres dont six porteuses de semences.

Les autres sites sont répartis entre la maison forestière "Darkaoua", sise dans la commune de Safsaf, la maison forestière "Cap Ivy", dans la commune de Abdelmalek Ramadane, et le centre de plantation scien tifique dans le parc de détente et de loisirs "Mostaland", ainsi que les forêts de Si Berrahal à Hassi Mamèche et Chekka à Aïn Nouissy et Khadra avec un total de 286 arbustes, a-t-on détaillé.

Parallèlement, la Conservation des forêts a lancé un autre programme pour développer le Caroubier, connu également pour sa valeur économique dans l’industrie alimentaire et médicinale, le papier, le tissage et les cosmétiques, outre ses vertus alimentaire et sanitaire.

La wilaya de Mostaganem dispose actuellement d’une superficie estimée à 90 ha de ce genre de plants qui résiste à la sécheresse, notamment au niveau des forêts de Mesra, Aïn Nouissy, Tazgaït.

Il est prévu la plantation de 2.000 arbustes par an dans le cadre de ce programme, a-t-on relevé de même source. Cette superficie forestière de Mostaganem a atteint 32.227 ha, ce qui représente 14 % de la superficie globale de la wilaya.

Ce patrimoine est constitué en majorité des arbres résineux, comme les conifères (pins d’Alep et pins maritimes) et le genévrier, a-t-on souligné.