La Direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Bordj Bou Arreridj mise

sur la formule de l’hébergement chez l’habitant en vue de promouvoir et faire connaître les destinations touristiques de la wilaya, a affirmé lundi son directeur Yazid Dedache.

La formule de logement chez l’habitant réglementée par une circulaire interministérielle entre le ministère de tutelle et celui de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire vise à augmenter le nombre de lits grâce aux facilités accordées à ceux qui souhaitent exercer cette activité, a précisé à l’APS M. Dedache.

Ces facilités incluent, a-t-il ajouté, l’exonération de taxes et peu de documents de sorte à permettre de proposer des tarifs de location inférieurs à ceux des établissements hôteliers. Une commission spéciale assure, au niveau de la Direction du tourisme, l’étude des dossiers déposés au niveau des services des communes et l’inspection des lieux proposés pour cette formule et leur conformité avec les critères définis par la circulaire interministérielle dont l’acte de propriété et la disponibilité des commodités nécessaires, a ajouté le directeur du tourisme.

Cette formule a connu ces dernières années un engouement des visiteurs, notamment durant les vacances saisonnières et scolaires, contribuant ainsi à la promotion du tourisme domestique et à la commercialisation des produits artisanaux de la wilaya, a souligné la même source.