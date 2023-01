Pas moins de 99 opérations de développement tous secteurs confondus ont été concrétisées, ces trois dernières années, dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations des zones d’ombre de la wilaya de Touggourt, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.

D’un montant d’un (1) milliard de dinars, ces projets consistent en le raccordement aux réseaux énergétiques (30 opérations), 28 autres pour les ressources en eau, les secteurs de la santé, l’aménagement urbain, la jeunesse et sports (plus de 20 projets) et 12 autres pour les travaux publics, a précisé la même source.

Ces projets ont profité à huit zones d’ombre, à l’instar de Berrahmoune, Matmat, Djahfa, Boumkhila, Dzioua El-Koudsi, éparpillées au travers les daïras de Taïbet et El-Hedjira, respectivement Est et Ouest de la wilaya de Touggourt, a-t-on expliqué.