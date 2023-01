La première édition des ateliers culturels et intellectuels d’hiver pour enfants a été lancée, lundi, à la bibliothèque principale de lecture publique "Dr.Yahia Bouaziz" de Mascara.

Cette manifestation, organisée à l'initiative de cet établissement culturel dans le cadre des vacances scolaires d'hiver, comprend une série d'ateliers liés à la lecture d'histoires sur le patrimoine et leur synthèse, le dessin, le coloriage et le conte qui a enregistré la participation de plus de 100 enfants à ce jour.

Au programme de ce rendez-vous culturel de six jours figurent des expositions de livres traitant de l'histoire de l'Algérie, de l'enfance et de l'environnement, ainsi que des photos de personnalités intellectuelles, culturelles et religieuses algériennes.