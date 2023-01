La wilaya de Batna a réalisé durant l’actuelle saison agricole une production de dattes estimée à 19.183 quintaux, a-t-on appris lundi auprès de la Direction des services agricoles DSA. Cette récolte se compose de 8.520 quintaux de Deglet Nour, 6.555 quintaux de Degla Beida et 4.108 quintaux de dattes molles (Ghars), a précisé à l’APS le directeur du secteur Mohamed Ali Moudaa.

A Batna, la phœniciculture est pratiquée dans les daïras de T’kout, Barika et Menaâ sur 207,5 hectares dont 76,5 ha de Deglet Nour, 76 ha de Degla Beida et autres variétés et 55 ha de Ghars, a précisé la même source, soulignant que la commune de M’doukal (daïra de Barika) concentre à elle seule 117,5 ha des vergers de palmiers dattiers dont 53 hectares de la variété Deglet Nour.

"Nous œuvrons à développer et à moderniser cette culture, notamment dans la commune de M’doukal et sa vielle oasis qui offre toutes les conditions propices dont la disponibilité de l’eau", a ajouté M. Moudaa.

Un programme a été élaboré pour la réalisation de 9 km de seguias en vue de réhabiliter l’oasis et le périmètre agricole de M’doukal et de favor iser l’extension des vergers phœnicicoles, a indiqué le directeur des services agricoles.

Les producteurs de la filière bénéficient en outre de l’accompagnement technique, outre l’engagement, durant cette saison et pour la première fois, d’une opération de lutte contre le Boufaroua et autres parasites du palmier dattier, a ajouté le même responsable.

Des efforts seront déployés davantage pour réaliser de nouvelles plantations et préserver celles déjà existantes à Menaâ et T’kout, tout en adoptant les nouvelles techniques dont les procédés économes en eau, a affirmé Mohamed-Ali Moudaa.