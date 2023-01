La première journée Elite et Jeunes talents sportifs de l'année 2023 se déroulera le samedi 7 janvier courant, au SATO du Stade 5-Juillet (Alger), a appris l'APS lundi auprès des organisateurs de cette compétition d'athlétisme.

Ouverte aux catégories U18, U20 et seniors (messieurs et dames), la compétition comportera plusieurs épreuves, de course, de saut et de lancer. Le dernier délai pour confirmer l'engagement dans cette journée Elite et Jeunes talents sportifs a été fixé au jeudi 5 janvier, à 23h59.

Les organisateurs ont tenu à préciser que les athlètes DNS (Did not start / forfait) seront pénalisés lors des prochaines compétitions.