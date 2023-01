La wilaya de Djanet dans l'extrême Sud du pays connaît depuis quelques jours un intense flux de touristes nationaux et étrangers venus célébrer la fête du nouvel An dans "la Perle du Tassili", région à vocation touristique par excellence.

Les touristes algériens et étrangers ont convergé vers le flanc nord de la wilaya pour passer la nuit à la belle étoile dans les étendues sahariennes féeriques de "Tadraret El-Hamra", Inssendieyen, Ihrir, Sifar, pour savourer un séjour touristique "sans pareil".

Toutes les facilités nécessaires ont été prises par les propriétaires et responsables des agences touristiques pour assurer un séjour festif et le rendre des plus agréables aux hôtes de Djanet, dont la mobilisation de toutes les conditions nécessaires leur permettant de découvrir les sites archéologiques de la région et d'apprécier les gravures rupestres et les circuits touristiques à la faveur de la mise à leur disposition d'une flotte nécessaire de véhicules tout terrain et des guides.

Approchés par l’APS, de nombreux touristes étrangers n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction quant à "la splendeur de la perle du Tassili", région, ont-ils reconnu, "très attractive" qui les stimule à revenir encore une fois dans cette région pour découvrir davantage de ses richesses et la diversité qu’offre dame nature.

La région de "Tadreret El-Hamra" constitue la destination touristique privilégiée des touristiques qui s’y étaient installés à la découverte des reliefs et sites naturels de "Oued-Indejrane", "Tin-Merzouga", via les surprenants espaces de "Bouhediane", "Intihag", "In-Saouatine", "Moul-Negua", "Inbat" et d’autres endroits, dont certains méconnus par la majorité des touristes.

Le secteur de l’artisanat connaît, de son côté, un développement florissant de par l’écoulement de ses produits auprès des touristes qui, en guise de souvenir leur rappelant leur séjour dans le grand sud algérien, et notamment la région, prennent avec eux des petits chef-d’œuvres artisanaux, dont le chèche des Touaregs et d’autres articles à l’effigie du legs culturel de la population locale.

Le directeur du tourisme et de l’artisanat (DTA) de la wilaya de Djanet, Lamine Hamadi, a souligné que le flux touristique augure d’une saison touristique "réussie" eu égard à l’affluence croissante des visiteurs depuis le lancement de la saison du tourisme saharien ayant atteint 2.728 touristes, dont 1.000 étrangers de différentes nati onalités ayant rallié la région.

La relance touristique est également confortée par l’ouverture de la nouvelle desserte aérienne hebdomadaire Paris (France) et Djanet (Sud algérien), a-t-il ajouté.

M. Hamadi a assuré que tous les moyens humains et matériels existants sont mobilisés, en coordination avec les différents acteurs et partenaires, pour réunir les conditions favorables de séjour aux touristes.