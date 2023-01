Le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a annoncé samedi à Alger la tenue du deuxième congrès du parti les 5 et 6 mai 2023, précisant que ce sera l'occasion de tracer une feuille de route pour la mise en œuvre du programme d'El-Bina.

Dans une allocution prononcée lors du conseil consultatif du mouvement, M. Bengrina a souhaité que le prochain congrès "contribue positivement à la construction de l'Algérie nouvelle à travers la cristallisation des visions d'avenir du parti en termes de participation et de rendement politique pour qu'il soit à la hauteur des ambitions du peuple et de la patrie".

Le président d'El-Bina a, par ailleurs, salué les efforts consentis par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de la dynamisation de la diplomatie algérienne, lesquels efforts ont permis à l'Algérie de renforcer sa place sur les scènes régionale et internationale à travers la défense des causes justes, la cause palestinienne à leur tête".

Il s'est également félicité de la consécration de l'Etat de droit dans la lutte contre la corruption et pour la récupération des fonds détournés et dans la lutte contre les spéculateurs et les corrompus par la promulgation de lois, saluant le renforcement du contrôle préalable des mouvements de l'économie et des capitaux, l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens et le soutien aux catégories vulnérables.

M. Bengrina a, dans ce contexte, appelé les Algériens à consolider le front intérieur pour "défendre les institutions de l'Etat et la souveraineté de la décision nationale".