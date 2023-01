Plus de 144.000 abonnés d’Algérie-Télécom bénéficient à Bejaia dans leur foyer d’une connexion internet, a-t-on appris auprès de la direction des opérations de Bejaia, qui souligne qu'un "important" programme est prévu en 2023 afin de renforcer le réseau et le moderniser.

Le directeur des opérations à Algérie-Télécom, Nabil Ait Dahmane, a indiqué dans un point de presse consacré au bilan annuel de l'opérateur, à Bejaia, qu'en l’année 2023, un "déploiement considérable" de la fibre optique sera opéré sur une "importante distance", précisant, que la wilaya est couverte, présentement, par un réseau en l’espèce de 2900 km, outre des liaisons de faisceaux hertziens numériques d’une capacité de transmission allant au-delà de 950 Gb/s.

"Le parc internet est dominé par la connexion ADSL qui occupe le haut du pavé avec un chiffre de 88.723 abonnés, et des efforts sont entrepris pour renforcer et généraliser le haut, voire, le très haut débit", a expliqué le responsable.

Il a encore précisé que le débit d'Algérie-Télécom est "marqué, notamment par la généralisation des technologie de fibre jusqu’au pied de l’immeuble(FTTB) qui permet une connexion partielle à la fibre optique et de fibre optique jusqu’à domicile (FTTH), qui permet des débits pouvant aller jusqu’à 100 giga voire plus".

M. Ait Dahmane a encore précisé que la wilaya disposait de 145.000 accès Data et 135.000 accès Voix, outre la technologie 4G LTE, d’une capacité de 52.000 accès.

Durant l’exercice 2022, Algérie-Télécom a réalisé 3152 FTTH et mis en œuvre 15.288 autres accès, a-t-il ajouté, expliquant que "l’effort va se maintenir et se consolider avec un souci majeur, celui d’améliorer les prestations et la qualité de services de l’entreprises et la mise à disposition d’internet là où est nécessaire notamment dans les régions isolées".

Dans ce cadre, des équipements FTTH seront installés dans différentes localités et cités, y compris les réseaux filaires, ainsi que des stations 4G LTE, dont le nombre va passer de 87 à 91 unités durant l’année 2023, selon M. Ait Dahmane.

"L’effort va s’orienter vers la prise en charge des collectivités locales, notamment les communes et annexes visées par un programme spécial de liaisons en fibre optique", a-t-il relevé, précisant qu'actuellement, 151 localités sont raccordés, dont 19 l'ont été en 2022.