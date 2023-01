"Othello, le jaloux", un spectacle de rue qui met en garde contre les méfaits de l'excès de jalousie dans un couple, a été présenté dimanche à Alger, devant le public.

Mis en scène par Samir Bouanani sur une adaptation personnelle de la célèbre pièce théâtrale "Othello", du dramaturge anglais William Shakespeare (1564-1616), le spectacle a été présenté sur la place publique Mohamed Touri, devant le théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA), dans le cadre du programme du 15e Festival national du théâtre professionnel (Fntp).

Produit par le Théâtre régional Abdelkader-Alloula d'Oran (TRO), "Othello, le jaloux", a brillamment été servi par Youcef Benzahra (Othello, général vénitien), Bouchra Gourad (Desdémone, épouse d’Othello), Mohamed Amine Fouatih (Lago, enseigne d'Othello), Nerdjes Benamara (Emilia, épouse de Lago et dame de compagnie de Desdémone), Imad Brahimi (bouffon au service d'Othello) et Mohamed Amine Hadj (El Goual), tous issus du TRO.

Durant une vingtaine de minutes, le spectacle a d'abord été publiquement annoncé dans l’éclat et la magnificence par El Goual, Mohamed Amine Hadj, s'adressant ouvertement , durant une vingtaine de minutes, bendir à la main, aux passants.

Suivi par ses partenaires également aux percussions, El Goual présentait la troupe aux gens avec une voix puissantes, les invitant à le suivre pour se rassembler sur la place Mohamed-Touri.

Projeté sur la tradition algérienne avec tout l'héritage ancestral en us et coutumes que ce choix conceptuel de Samir Bouanani aura suscité, "Othello, le jaloux" met le doigt, 35 mn durant, sur le drame familial et désastre social que pourrait engendrer la jalousie aveugle, résultat d’un manque de confiance démesuré.

Conduisant le spectacle dans une ambiance folklorique et populaire, les comédiens, vêtus de costumes de circonstance, ont chanté, dansé et fait participer le public qui a vite adhéré au spectacle, présenté dans des formes, parfois comiques, oubliant même qu'originellement "Othello" est une tragédie.

A l'issue du spectacle, le public a longuement applaudi les comédiens qui, dès le départ, ont su poser leur spectacle dans la rue, de manière professionnelle et convaincante.

Outre les espaces et manifestations dédiés au théâtre, comme les Journées du théâtre du rue d'Oran, ce spectacle a également été adapté par ses concepteur et joué des gares ferroviaires et des trains.

Le 15e Fntp prend fin dimanche soir avec la cérémonie de clôture et de remise des prix après dix jours de représentations en compétition et en off.