Le poète et écrivain, Mohamed Lakhdar Abdelkader Essaihi, connu sur la scène culturelle par "Essaihi Essaghir" s'est éteint dimanche à Alger, à l'âge 89 ans, a annoncé à l'APS, le président de "Bayt Echiir Al Djazairi", le poète Slimane Djouadi.

Le défunt poète, conteur, écrivain et animateur de radio est né le 1 octobre 1933 à Touggourt, où il a fait ses premières études avant de se déplacer à Batna pour poursuivre son parcours scolaire et ensuite à la Mosquée Ez-Zitouna en 1949 où il a obtenu le diplôme de cette mosquée en 1956 pour se lancer dans la poésie et l'écriture.

Le regretté qui porte le même nom que son cousin, Mohamed Lakhdar Essaihi, décédé en 2005, s'est illustré par ses contributions culturelles abondantes en Tunisie au sein de l'Union des étudiants. Durant la guerre de libération, Essaihi Essaghir a travaillé à la radio Sawt El Djazair (la voix de l'Algérie). Le défunt faisait partie des grands poètes algériens de la deuxième moitié du 20e siècle.