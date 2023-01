Pas moins de 71 cas d’agressions sur le réseau de distribution et de transport de gaz naturel ont été enregistrés entre janvier et novembre 2022, à travers la wilaya de Bechar, a-t-on appris auprès de la direction locale de la société de distribution d’électricité et du gaz (Zone -distribution- Bechar).

Ces agressions ont entravé l'alimentation de 95 % des clients (ménages et privés) en gaz naturel, à travers notamment les communes de Bechar, Beni-Ounif, Abadla, Kenadza et Taghit, a précisé à l’APS la chargée de la communication de la société, Linda Mekkaoui.

La plus part de ces agressions sur le réseau de transport et de distribution de cette énergie vitale sont dues aux travaux de creusement non autorisé effectués par des entreprises et des particuliers opérant sur la voie publique, et qui exécutent ces travaux sans préavis, a- t- elle expliqué. En plus des perturbations dans la distribution et les longues coupures du même réseau énergétique, ces agressions sur ces installations ont engendrés des pertes matérielles et financières considérables à la société en matière de réparation des dégâts caus és par ces agressions sur le réseau gazier urbain, a ajouté la même responsable.

Outre cette situation désagréable, 371 autres cas de construction illicites sur le même réseau gazier qui alimente 34.671 foyers à travers la région, ont été également enregistrés durant la même échéance, selon la même source.