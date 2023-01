Le 15e Festival culturel national Ahellil de Timimoun a pris fin samedi soir par la distinction des troupes poétiques et lyriques qui ont animé cette édition et des lauréats du concours du festival. La soirée organisée au théâtre de plein air de Timimoun a drainé une foule nombreuse de mélomanes et de passionnés de ce genre poétique et musical classé patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO.

Le public présent s'est délecté des chants ancestraux emblématiques de la région du Gourara, exécutés par des troupes d'associations représentant les communes d'Ouled Aïssa, Aougrout et Timimoun.

A cette occasion, la commissaire du festival a distingué, en présence des autorités locales, les différentes troupes lyriques qui ont animé cette édition, dédiée à la mémoire d'une des figures de cet art ancestral, la défunte Aicha Mohamedi, cheikha d'Ahellil, dont la famille a été honorée. Ouali Hanadi, lauréate du concours de la meilleure interprétation par les cadets d'Ahellil "Abcheniou", a également été distinguée. Elle a dédié sa victoire aux enfants palestiniens.