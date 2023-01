A la faveur du début d'exploitation de ses ressources pétrolières et gazières, le Sénégal devrait voir son taux de croissance atteindre "un niveau sans précédent de 10% en 2023", a déclaré le président sénégalais Macky Sall dans son message à la nation prononcé samedi soir, à la veille du Nouvel An.

D'importants gisements de pétrole et de gaz ont été découverts au Sénégal, notamment à Sangomar situé à 100 km au sud de Dakar, Grand Tortue Ahmeyim (GTA) à la frontière sénégalo-mauritanienne et Yakaar-Teranga au large de Cayar. L'exploitation des deux premiers gisements est attendue en 2023. Parlant de la mobilisation des ressources, M.Sall a affirmé que les recettes intérieures "ont augmenté de 23% au cours de l'année 2022", grâce à la bonne performance des régies financières.

Ces dernières "ont réussi un taux de recouvrement plus que satisfaisant de 90% par rapport à l'objectif fixé" et ont permis au Sénégal d'avoir "plus d'autonomie budgétaire'' qui s'est soldée par la couverture de "85% des dépenses publiques internes de l'Etat", a indiqué le président sénégalais.

Tout en promettant la poursuite des chantiers d'infrastructures en 2023, en dépit de la crise mondiale, M.Sall a rappelé qu'en 2022 le Sénégal a achevé des "projets emblématiques", comme la première phase du Train express régional (TER), le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio et le pont Nelson Mandela de Foundiougne.