Près de 4000 dossiers d’investissement, introduits auprès des services compétents de Boumerdes, sont en attente d’un traitement et agrément pour une implantation au sein d’un foncier à l’intérieur ou hors zones d’activités de la wilaya, a-t-on appris du wali. "Ces dossiers font actuellement l’objet d’un examen rigoureux en vue de leur prise en charge progressive, selon l’importance et le sérieux de chaque projet d’investissement proposé", a indiqué, samedi soir, le wali Yahia Yahiatene dans une déclaration à l’APS, en marge d’une cérémonie en l’honneur d’un nombre de gardes communaux.

Sur ce total de dossiers introduits auprès du Comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier (CALPIREF), créé en 2011 et dissout depuis deux (2) ans, près de 2.000 seront "examinés prochainement", conformément à la promulgation en septembre dernier des textes d'application de la loi 18/22 relative à l'investissement, a souligné le chef de l'exécutif local.

"Le reste des dossiers, soumis actuellement à une commission locale multipartite, a été traité et agréé à l’implantation au niveau d’un foncier à l’intérieur ou hors zones d’activités de la wilaya, pour une partie d'entre eux, tandis que l'autre partie a été rejetée", a t-il précisé, en outre. Il a cité parmi les procédures entreprises pour faire face aux besoins croissants en foncier industriel exprimé à Boumerdes, "l’assainissement actuellement du foncier affecté aux investisseurs, tant à l’intérieur que hors zones d’activités de la wilaya".

A cela s’ajoute la création de zones d’activités économiques et industrielles spécialisées dédiées à la promotion de l’entrepreneuriat et des startups, selon une stratégie visant la valorisation des spécificités propres à chaque région de la wilaya, ceci d’autant plus que cette dernière "dispose d’énormes opportunités d’investissements dans de nombreux domaines, dont l’agriculture, l’agroalimentaire, et l’artisanat, entre autres", a estimé le wali Selon M. Yahiatene, cette stratégie connaît déjà un début de concrétisation à Boumerdes, suite au lancement, dernièrement, des travaux d’aménagement de trois micro zones d’activités à Taouergua, Ouled Aissa et Beni Amarne, qui s’ajouteront au parking industriel de Larbaâtache, une zone à dimension nationale, attendue prochainement à la mise en exploitation, a-t-il fait s avoir.

La wilaya a, également, enregistré, ces dernières années, la création d’une "importante" zone d’activités dédiée aux métiers de la pêche et de l’aquaculture à Zemmouri El Bahri, où des projets d’investissement sont actuellement en cours d’implantation, a ajouté le wali de Boumerdes.