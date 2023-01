L'industrie manufacturière indienne a terminé l'année 2022 sur une bonne note avec un indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier ayant atteint 57,8 en décembre 2022, contre 55,7 le mois d'avant, selon une enquête commerciale publiée lundi par S&P Global.

Cet indice dépasse la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction pour un 18e mois consécutif. Ces données ont conforté la thèse selon laquelle la troisième plus grande économie d'Asie est mieux placée que de nombreuses autres économies émergentes pour résister à l'impact d'une éventuelle récession mondiale.

"Après un début prometteur en 2022, l'industrie manufacturière indienne a maintenu une forte performance au fur et à mesure que le temps passait, concluant l'année avec la meilleure expansion de la production vue depuis novembre 2021", a noté la directrice associée de l'économie chez S&P Global Market, Pollyanna De Lima.

Alors que les nouvelles commandes et la production ont continué à croître fortement, les exportations ont augmenté au rythme le plus lent en cinq mois, le ralentissement de la demande mond iale ayant pesé sur les exportations.

La hausse de la demande intérieure n'a toutefois guère contribué à améliorer les conditions sur le marché du travail, le taux de création d'emplois ayant atteint son plus bas niveau depuis trois mois. Au moment où l'inflation des prix des intrants est restée relativement faible en décembre, les prix facturés par les fabricants pour leurs produits ont augmenté au rythme le plus rapide depuis la mi-2022.

Cela pourrait maintenir l'inflation globale au-dessus de l'objectif à moyen terme de 4% de la Reserve Bank of India au cours des prochains mois, réduisant ainsi les chances d'un assouplissement de la politique par la banque centrale dans un avenir proche.

L'optimisme concernant les 12 prochains mois a peu changé, restant proche des sommets historiques. L'indice a seulement baissé par rapport à novembre, où il était le plus élevé en plus de sept ans et demi. "Alors que certains peuvent s'interroger sur la résilience de l'industrie manufacturière indienne en 2023 dans un contexte de détérioration des perspectives de l'économie mondiale, les fabricants étaient fortement confiants dans leur capacité à augmenter la production par rapport aux niveaux actuels", a ajouté M. De Lima.