Les exportations sud-coréennes de produits agricoles et de la pêche ont atteint 11,98 milliards de dollars en 2022, établissant un nouveau record, selon des données publiées ce lundi. Les exportations de produits agricoles et de la pêche ont augmenté de 5,45% en glissement annuel pour atteindre un niveau record, selon les données de Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corp.

Elles ont dépassé les 10 milliards de dollars pour la première fois l'année dernière pour atteindre 11,36 milliards de dollars. Les exportations de ces produits ont été portés par la popularité croissante des nouilles instantanées, des algues séchées et des produits à base de riz transformé, entre autres, a indiqué l'agence.

Le ministre de l'Agriculture sud-coréen, Chung Hwang-keun, a promis un soutien important pour atteindre à nouveau la barre des 10 milliards de dollars d'exportations l'année prochaine. "Le gouvernement trouvera des produits d'exportation plus prometteurs et étendra le soutien de leur production et élaborera des stratégies pour promouvoir davantage la nourriture coréenne dans le monde", a-t-il déclaré dans son message du nouvel an. Le ministre a également promis des efforts pour assurer une production stable des principales cultures et pour augmenter leurs réserves dans le but de renforcer la sécurité alimentaire.