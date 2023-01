La joint-venture pétrolière et gazière Vietnam-Russie, Vietsovpetro, a exploité plus de 3 millions de tonnes de pétrole et de gaz à condensat sur le bloc 09-1 en 2022, dépassant officiellement les deux tâches supplémentaires assignées lors de la 54e réunion du Conseil de Vietsovpetro, a rapporté, lundi, l'agence de presse vietnamienne (VNA).

L'année 2022 est la première où Vietsovpetro a mis fin à la baisse de production et a augmenté ses réserves à plus de 3,5 millions de tonnes, dépassant de 25 % le plan établi, précise la même source. Vietsovpetro a dû faire face à de nombreuses difficultés suite à la pandémie de COVID-19, à la hausse des prix des matières premières, aux pénuries d'approvisionnement et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Cette entité a mis en place une série de solutions pour contrôler les flux de trésorerie et optimiser les coûts. Près de 100 initiatives ont été reconnues, apportant des retombées économiques de près de 10 millions USD. Vietsovpetro projette d'exploiter près de 2,9 millions de tonnes de pétrole et de gaz à condensat, de réaliser un bénéfice total de 222 millions de dollars et de contribuer à hauteur de 673,4 millions de dollars au budget de l'Etat en 2023, ajoute la même source.