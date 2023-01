Les athlètes filles de Tiaret et garçons de Saïda se sont illustrés au championnat régional de karaté-do juniors kata et kumité, disputé, samedi, à la salle omnisports de Rahouia, dans la wilaya de Tiaret.

Les karatékas de Tiaret et ceux de Saïda ont imposé leur domination, lors de cette compétition dans les deux spécialités, montant à plusieurs fois sur le podium dans les différentes catégories de poids.

Le président de la ligue de Tiaret de la discipline, Mohamed Ounès, s'est déclaré satisfait de la belle prestation des participants à cette compétition dont le niveau technique est jugé très appréciable et encourageant.

Cette compétition, organisée par la ligue de wilaya de Tiaret, en collaboration avec la fédération nationale de la discipline (FAK) et la direction locale de la jeunesse et des sports, a vu la participation de plus de 200 karatékas des deux sexes dans différents catégories de poids représentant cinq ligues de wilayas de l’Ouest du pays. Les six de chaque catégorie chez les filles et les garçons sont qualifiés pour la phase finale du championnat d’Algérie, prévue au mois de mars à Alger, rappelle-t-on.