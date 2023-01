L'équipe nationale de handball, disputera deux matchs amicaux face à son homologue tunisienne, les 4 et 6 janvier, à la salle omnisports Mohamed Mazali à Monastir (17h00), dans le cadre des préparatifs pour le 28e championnat du monde 2023, en Pologne et la Suède (11-29 janvier), a indiqué la Fédération tunisienne (FTHB) sur sa page officielle Facebook.

Le Sept national, qui a entamé dimanche un stage à Alger, a pris part récemment au tournoi amical de Carpati à Bucarest, soldé par deux défaites: face à l'Egypte (38-27) et la Roumanie (33-25).

Lors du 28e championnat du monde, l'Algérie évoluera dans le groupe E, en compagnie du Qatar, de la Serbie, et de l'Allemagne, alors que la Tunisie, 3e à la dernière CAN 2022 disputée en Egypte, a hérité du groupe H aux côtés du Danemark, de la Belgique et du Bahreïn.

La sélection algérienne entamera le tournoi en affrontant la Serbie, le vendredi 13 janvier à la salle Spodek à Katowice (Pologne), avant de défier le Qatar, champion d'Asie, le dimanche 15 janvier dans la même enceinte. Les coéquipiers de Messaoud Berkous boucleront le tour préliminaire face à l'Allemagne, le mardi 17 janvier toujours à la salle Spodek. L'Algérie avait validé son billet pour le Mondial 2023, en battant la Guinée (27-26), en match de classement pour la 5e place de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2022, qui avait vu la consécration de l'Egypte, large vainqueur en finale face au Cap-Vert (35-27).

Pour rappel, l'Afrique sera représentée aux Mondial 2023 par cinq équipes: l'Egypte, le Cap-Vert, le Maroc, la Tunisie, et l'Algérie.