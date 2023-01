Porter un masque tous les jours provoque chez certaines l'apparition de boutons d'acné. Voici quelques remèdes maison efficaces, à associer avec une alimentation saine pour conserver une peau saine et éviter la "mascné".

L'acné est probablement la plus fréquente des maladies de peau. Les adolescents sont certes les plus touchés en raison des bouleversements hormonaux. Mais les habitudes de vie, le stress et les erreurs cosmétiques contribuent à accroître le nombre de personnes touchées par l'acné.

Et voilà qu'en plus du stress ou des hormones, un nouveau risque d'acné vient d'apparaître : celui provoqué par le port prolongé du masque de protection contre le coronavirus. Pour lutter contre ce que certaines appellent désormais la "mascné", voici une panoplie de remèdes maison qui ont fait leurs preuves sur les boutons d'acné.

Mais attention, si l'acné est sévère ou qu'elle a des répercussions psychologiques, il est important de consulter un dermatologue pour une prise en charge adaptée.

Nos experts : Sophie Lacoste, auteur de la Bible des remèdes maison (Leduc.S. edition) et Julien Kaibeck, auteur de Je soigne ma peau au naturel (ed. Leduc.s pratique)

Les remèdes maison :

1/12 - Démaquillant à l'argile blanche. Mélangez 1 cuillère à café d'argile blanche avec un peau d'eau jusqu'à obtenir une pâte lisse presque comme un lait démaquillant. Appliquez sur le visage en massant délicatement puis rincez à l'eau tiède.

2/12 - Masque purifiant à l'argile verte. Diluez 2 cuillères à soupe d'argile verte en poudre dans le jus d'un demi-citron. Ajoutez 3 gouttes d'HE de tea tree et 1 goutte d'HE de vétiver. Remuez bien et appliquez en couche épaisse. Laissez agir 15 mn avant de rincer à l'eau citronnée. Renouvelez 2 fois par semaine.

3/12 - Fumigation assainissante. Dans un bol, mettez 3 gouttes d'huile essentielle de citron et 3 gouttes d'HE de géranium rosat. Couvrez d'eau bouillante et placez votre visage au dessus-du bol quelques minutes. Séchez votre visage : votre peau est prête à recevoir un masque purifiant. Renouvelez 2 fois par semaine.

4/12 - Masque au yaourt. Appliquez sur votre visage une couche épaisse de yaourt additionné d'un peu de jus de citron (1 c. à café de jus de citron pour 4 c. à café de yaourt). Laissez sur la visage 15 mn, frottez et rincez : gommage garanti !

5/12 - Masque purifiant au miel. Mélangez 2 cuillères à soupe de miel avec 2 cuillères à soupe de fromage blanc. Ajoutez 5 gouttes d'HE de tea-tree et 2 gouttes d'HE de romarin. Remuez et appliquez en couche épaisse sur le front, le nez, le menton. Laissez agir 15 mn avant de rincer à l'eau citronnée. Renouvelez 2 fois par semaine.

6/12 - Huile de lavande antiacné. Ajoutez 10 gouttes d'HE de lavande à 20 cl d'huile d'olive. Appliquez chaque soir en massage sur le visage après l'avoir nettoyé.

7/12 - Huile de nigelle. Appliquez tous les soirs l'huile de nigelle sur votre visage après vous être nettoyé avec une lotion. Appelée aussi huile de cumin noir, cette huile vient de la graine de nigelle de Damas, très antiseptique.

8/12 - Tonique aux clous de girofle. Faites bouillir 10 clous de girofle dans 30 cl d'eau pendant une demi-heure. Filtrez puis laissez refroidir avant d'ajouter le jus d'un demi citron. Passez cette lotion sur le visage avec un coton, matin et soir. Les clous de girofle contiennent une huile essentielle bactéricide.

9/12 - Décoction de bardane. Faites bouillir 40 g de racines de bardane dans un litre d'eau pendant 10 mn. Laissez infuser puis filtrez. Buvez 2 à 3 tasses de cette tisane chaque jour en la sucrant au miel si besoin.

10/12 - Masque au blanc d'oeuf. Le blanc d'oeuf est réputé pour raffermir la peau et absorber le sébum.

Mélangez une cuillère à café de miel et un blanc d'oeuf puis ajoutez juste assez de farine pour former une pâte.

Appliquez sur le visage 2 à 3 fois par semaine en évitant le contour des yeux. Laisser sécher 10 mn puis rincer.

11/12 - Décoction de feuilles de laitue. Préparez une décoction de feuilles de laitue en faisant simplement bouillir quelques feuilles dans de l'eau. Appliquez matin et soir sur la peau : les boutons cicatriseront plus vite.

12/12 - Lait de poireau. Recueillez le jus de 2 poireaux en les passant à la centrifugeuse. Versez dans un demi-litre de lait demi-écrémé. Utilisez ce lait chaque soir pour nettoyer votre visage et rincez ensuite avec un tonique pour faire disparaître l'odeur.