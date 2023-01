La diminution d'œstrogènes liée à la ménopause a des répercussions sur le derme : peau sèche ou à l'inverse peau grasse et acné due à l'excès d'androgènes, ces hormones masculines.

"L'acné juvénile se calme, car la peau s'affine et devient moins grasse. Mais il existe une affection qui touche 2 à 3 % des femmes en préménopause, c'est l'acné rosacée, bien différente même si elle porte un nom qui prête à confusion", signale le Dr Melloul. En effet, l'acné rosacée, qui est souvent le lot des femmes blondes à peau claire, n'est pas une affection du follicule pileux (petit sac dans lequel s'implante le poil), comme l'acné juvénile, mais une affection vasculaire. Elle évolue par poussées sensibles à la chaleur (donc aux bouffées de chaleur) et au soleil, à l'alcool, aux épices, aux émotions. De petits boutons en forme de papules inflammatoires (sans kyste) apparaissent.

ATTENTION AUX FACTEURS QUI AGGRAVENT LA ROSACÉE

Il est capital de consulter rapidement pour faire un bon diagnostic et entreprendre un traitement, car ces poussées doivent être soignées à leur tout début. Certaines femmes les identifient bien dès les premières rougeurs et appliquent une crème antibiotique (émulsion ou gel), prescrite par le dermatologue. Mais il reste important d'éviter les facteurs qui aggravent la rosacée : stress, alcool, soleil, variations rapides de température, etc. À savoir : chez certaines femmes, elle ne se manifeste pas par des boutons mais par un "flush", c'est-à-dire un rougissement brusque de la peau ou une rougeur permanente due à de petits vaisseaux qui se dilatent au niveau du nez ou des pommettes.