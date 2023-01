Un afflux important de visiteurs a été enregistré samedi et hier, vendredi, au Centre national des sport et loisirs de Tikjda (CNSLT), où plusieurs familles issues des différentes wilayas du pays, se sont rendues pour célébrer le passage au nouvel an 2023, a-t-on constaté.

Depuis vendredi, des dizaines de familles affluaient à bord de leurs véhicules vers la station climatique de Tikjda, pour y passer le week-end et célébrer le nouvel an 2023. Samedi matin, quelques visiteurs s’empressaient devant l’entrée du CNSLT pour tenter de réserver une chambre pour leurs familles. "Actuellement, le CNSLT, qui dispose de 400 lits, affiche complet, il y a beaucoup de touristes, des familles notamment, qui sont venues y passer les vacances scolaires, et surtout, pour célébrer le nouvel an 2023", a indiqué à l’APS le chargé de communication du Centre, Khaled Djellal.

A l’intérieur comme aux alentours du Centre, une ambiance particulière règne depuis quelques jours.

Beaucoup de familles en compagnie de leurs enfants sont sortis visiter et découvrir les beaux paysages naturels en attendant le début des festivités célébrant l'avènement du nouvel an. De nombreuses voitures sont stationnées à l’intérieure du CNSLT ainsi que sur les bas-côtés des routes menant vers le site de Tikjda.

Certains touristes n’ayant pas pu réserver dans les deux hôtels du Centre, étaient obligés de rebrousser chemin, a-t-on appris sur place.

"Nous sommes venus de Béjaia et nous avons de la chance d’avoir pu réserver une chambre ici à Tikjda pour célébrer le nouvel an au niveau l’un des plus merveilleux sites touristiques dont jouit l’Algérie", a confié à l’APS Farid, un sexagénaire accompagné de son enfant Axel, rencontrés par l’APS près du musée du Parc national du Djurdjura (PND).

A l’occasion de la fête du nouvel an, les responsables du CNSLT n’ont ménagé aucun effort pour offrir aux visiteurs un meilleur séjour. "Nous avons élaboré tout un programme d’activités pour célébrer le passage au nouvel an avec nos visiteurs", a indiqué M. Djellal.

Au menu de ce programme, des spectacles pour enfants dont des clowns ainsi que du chant et de la musique, prévus à partir de cet après-midi, selon les détails fournis par le même responsable.

Au "Chalet du Kef", où certaines familles sont hébergées, l’ambiance de fête est la même. Les cris et brouhahas d’enfants accompagnant leurs familles, remplissent les lieux.

"Toutes les commodités sont offertes aux visiteurs pour qu’ils puissent passer un agréable séjour au Chalet du Kef", a ajouté M. Djellal.