L’encadrement médical et paramédical du secteur de la santé dans la wilaya d’El-Méniaâ a été renforcé durant l’année courante de treize (13) praticiens, a-t-on appris des responsables de la direction locale de la santé. Il s’agit de neuf (9) praticiens spécialistes et quatre (4) généralistes, en plus de onze (11) paramédicaux, a détaillé la directrice du secteur, Fatma Behaz.

Affectés aux différentes structures médicales de la wilaya, ces cadres viennent renforcer un corps médical exerçant dans la wilaya composé de 112 praticiens, 40 spécialistes, 51 généralistes, 19 chirurgiens-dentistes et quatre pharmaciens, a-t-elle précisé. S’agissant des structures médicales, le secteur sera renforcé par deux polycliniques, en sus de la projection d’une salle de soins au niveau de la cité "Taghit" de la ville d’El-Méniaâ.

Dans ce cadre, la même responsable a indiqué que l’hôpital Mohamed Chaabani sera doté d’un pavillon des urgences médico-chirurgicales répondant aux normes modernes, en plus d’une opération de réhabilitation de quatre (4) polycliniques .

La wilaya d’El-Méniaâ dispose actuellemen t de quatre (4) polycliniques de proximité , et 14 salles de soins implantées au niveau des différentes régions .