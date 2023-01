Plus de 70 interventions chirurgicales en ORL ont été réussies, lors d'une opération médicale de solidarité menée par l’établissement hospitalier publique "M’hamed Djarmani" dans la ville de Labiodh Sidi Cheikh (El-Bayadh ), a-t-on appris, samedi du directeur de cet établissement de santé, Djilali Boudia.

Ce responsable a indiqué que cette initiative, tenue vendredi, en coordination et en coopération avec l’association nationale "Amis du Malade", a mobilisé tous les moyens matériels et humains pour en garantir la réussite, dont deux blocs équipés pour les interventions chirurgicales.

Une équipe médicale et paramédicale spécialisée bénévole des wilayas de Tiaret, Béchar et Aïn Defla ainsi qu'une équipe médicale de l'EPH de Labiodh Sidi Cheikh , ont supervisé ces interventions chirurgicales au profit de plus de 70 patients de différentes régions d'El Bayadh.

Le même intervenant a souligné que ces initiatives médicales gratuites et solidaires, menées périodiquement à l'hôpital de Labiodh Sidi Cheikh en coordination avec l'Association "Amis du Malade", ont amplement contribué à la prise en charge des patients et à la réduction des déplacements vers les wilayas du nord du pays pour des soins.

Ces journées médico-chirurgicales constituent également une opportunité de formation et d'échange d'expériences entre les équipes médicales et paramédicales bénévoles des différentes wilayas du pays et le personnel médical et paramédical de l'Hôpital de Labiodh Sidi Cheikh.