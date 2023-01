Le Centre hospitalier universitaire Dr Benzerdjeb d’Oran a établi un programme de traitement en salle hyperbare d’oxygénothérapie, a-t-on appris, mercredi de cet établissement de santé. Le service des UMC du CHU d'Oran s'est renforcé par l’acquisition de cette salle récemment.

Les personnels médical, paramédical et technique ont été formés pour leur permettre de traiter les patients grâce à l’oxygénothérapie, indique la cellule de communication de l’hôpital.

Le programme initial élaboré concerne les patients du service de médecine interne et d'endocrinologie ainsi que ceux de la clinique "Laribère", du centre-ville spécialisée dans le traitement du diabète, ajoute la même source.

Cette salle hyperbare est la première du genre à l’échelle nationale et permettra d’assurer la prise en charge des malades par l’oxygénothérapie.

Cette dernière est une méthode de traitement bien connue du mal de décompression (maladie des plongeurs ), un risque potentiel de la plongée sous-marine.

Cette technique est également utilisée dans les infections graves où des bulles d'air se forment dans les vaisseaux sanguins et les plaies non cicatrisantes dues au diabète.

En outre, Elle peut être utilisé pour traiter les brûlures, l'intoxication au monoxyde de carbone, la surdité, la cécité soudaine, l'anémie exceptionnelle, les infections cutanées ou osseuses entraînant la mort des tissus et les ulcères du pied diabétique. La technique consiste à augmenter la pression atmosphérique de deux à trois fois supérieure à la pression normale, car les poumons peuvent accumuler une quantité d'oxygène bien supérieure à ce qui peut être respiré à une pression atmosphérique normale, explique-t-on.

La même source a ajouté que lorsque le sang est chargé d'une quantité excessive d'oxygène dans toutes les parties du corps, cela aide à combattre les bactéries et stimule la libération de substances appelées facteurs de croissance et cellules souches, qui favorisent le processus de guérison. La salle hyperbare a été aménagée au sein du Service de tri et d'orientation au niveau du service des UMC du CHU d’Oran afin de recevoir les cas critiques au moment et à l'endroit appropriés, ajoute la même source.