L'opération de permanisation de plus de 800 travailleurs de la commune d’El Bayadh a été lancée samedi, a-t-on appris du président de l’APC, Belbachir Mabrouk.

La salle de conférences "Ahmed Horri" a abrité la cérémonie de remise des contrats de placement au profit des 460 agents concernés par cette opération alors que le reste des procès-verbaux seront remis dimanche, selon le même élu.

Il a également mentionné que ces travailleurs professionnels et administratifs exerçaient leurs fonctions dans le cadre du dispositif DIAP ont eu leurs contrats en durée indéterminée et ce, dans le cadre de l’application du décret exécutif no 85-22 fixant les conditions et modalités de reconversion des contrats de ce dispositif.

Par ailleurs, plus de 260 travailleurs ont bénéficié dans la commune d’El Bayadh du transfert de leurs contrats permanents à temps partiel en CDI (contrat à durée indéterminée).

Plus de 240 autres fonctionnaires de cette commune ont bénéficié de l’insertion en postes de travail permanents au titre de l’intégration des bénéficiaires des dispositifs d’assistance à l’insertion professionnelle et sociale des diplômés, rappelle-t-on.