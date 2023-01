Le volet relatif aux dimensions de développement de la société civile a été le thème d'un séminaire national organisé, samedi à Alger, par l'association caritative " Kafil El Yatim", avec la participation d'activistes associatifs, d'académiciens et de chercheurs dans différents secteurs.

Les participants à ce séminaire ont mis en avant la nécessité d'ouvrer à " un changement du rôle traditionnel de la société civile, en vue d'améliorer la prise en charge des catégories vulnérables, notamment les orphelins et les veuves, à travers la mise en place de programmes et de projets qui devront permettre à cette frange de contribuer à la concrétisation du développement durable".

Les participants ont également abordé l'importance de " changer le mode des aides traditionnelles, en traçant des programmes de développement, en vue d'une prise en charge idoine des catégories vulnérables de la société".

Dans ce cadre, le président de l'association "Kafil El Yatim", Rabah Mohamed Arbaoui, a indiqué que le but de l'organisation de ce séminaire, est d'explorer " les voies et moyens, à même de passer de l'action solidaire de la société civile à l'action institutionnelle, avec la concrétisation de projets de développement qui assurent une prise en charge durable des orphelins et des veuves".

A ce titre, M. Arbaoui a rappelé le projet de " plantation d'un million et demi de palmiers", dont la concrétisation sera entamée par l'association, au début de l'année prochaine (2023), en coordination avec les parties concernées, appelant à réserver des terres agricoles, notamment dans les régions du Sud et à orienter les fonds de la zakat et du wakf vers la concrétisation de ce projet, dont les recettes seront destinées au profit des catégories sociales vulnérables et nécessiteuses".

A l'occasion, un hommage à titre posthume a été rendu au cheikh défunt Abou Abdessalam et au défunt chercheur Othman Saadi.