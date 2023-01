Twitter va fermer son bureau de Seattle sur fond de pressions financières ont rapporté, jeudi, plusieurs médias américains.

Les employés basés à Seattle ont été invités à travailler à domicile, a précisé en soirée Tech News Publication Plateformerser. Les services de nettoyage et de sécurité du bureau de Seattle ont été arrêtés, selon The New York Times.

Il s'agit de la dernière mauvaise nouvelle en date concernant ce bureau depuis son ouverture en 2014 dans la tour Century Square en centre-ville. En novembre dernier, 208 employés à Seattle avaient été licenciés parmi les 3.700 à l'échelle de l'entreprise une semaine après l'acquisition de Twitter par le fondateur et patron de Tesla, Elon Musk. Cette fermeture de bureau est la dernière décision en date prise par M. Musk pour réduire les coûts, a rapporté le Seattle Times.

La société sera confrontée l'an prochain à une "situation de trésorerie négative" évaluée à 3 milliards de dollars en raison d'un manque de revenus publicitaires et d'augmentation des coûts, avait-il dit un peu plus tôt ce mois lors d'un forum en direct sur Twitter.