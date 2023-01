Le Commissariat du Festival national du théâtre professionnel (FNTP) a annoncé, samedi à Alger, les résultats de la 15e édition du concours du meilleur texte de théâtre, remportée par le romancier Ahmed Abdelkrim grâce à sont texte intitulé "Leilet Ibn Magla al Akhira (la dernière nuit d'Ibn Magla)", qui sera mis en scène par le Théâtre national algérien (TNA), Mahieddine Bachtarzi.

Composé de Djeroua Allaoua Ouahbi, Omar Fatmouche, Cherif Ledrâa, Kenza Mebarki, Gharbi Abdelkrim et le rapporteur Boubaker Sekini, le jury a également salué le texte "Ech'chabih (le sosie)" du metteur en scène, Bouri Mustapha de Saïda et le texte "Aassifa Chamssiya (tempête de soleil)", de l'écrivain Ghafor Houari qui ont remporté la deuxième et la troisième place respectivement.

Le président du jury, Djeroua Allaoua Ouahbi, a fait état de la réception de 46 textes écrits en arabe, en dialecte et en tamazight, lesquels ont été évalués selon des critères définis. Selon le même intervenant, les textes de théâtre participant au concours ont porté sur différents thèmes, entre autres, l'histoire et la science fiction , saluant, dans ce sens, cette initiative et l'impératif de continuer à encourager la production des textes de théâtre et stimuler la composition théâtrale en Algérie.

Par ailleurs, une convention de coopération a été signée entre l’Institut supérieur des métiers des Arts de la scène et de l’audio-visuel (ISMAS) et le théâtre régional de Annaba "Azzeddine Medjoubi" à la salle " M'hamed Benguettaf", par les deux directeurs des deux établissements, avec pour objet, renforcer la formation dans le domaine de la critique, de la scénographique et dans le management culturel, former des techniciens en éclairage et autres éléments du jeu de théâtre et de la co-production et envoyer des étudiants de l'ISMAS pour l'archivage et la documentation de la mémoire des théâtres régionaux.

A ce titre, la rencontre a connu l'organisation d'une cérémonie commémorative en hommage à la mémoire de l'artiste et infographiste, le créateur Frouk Derardja, décédé il y a à peu près une année.

Plusieurs témoignages vivants de ses amis et de ses collègues ont mis en exergue les aspects humanistes et professionnels élevés, ainsi que l'esprit créatif ayant distingué le défunt, tout au long de son travail dans différents établissements culturels, notamment au théâtre national, concernant la conception des magazines culture ls et des affiches de théâtre. Le 15e Fntp se poursuit jusqu'à dimanche, avec les dernières représentations en compétition pour samedi soir.