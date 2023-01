La scène culturelle algérienne a été assombrie, en 2022, par la disparition de nombreux artistes, femmes et hommes de culture, ayant œuvré, dans différentes disciplines, à la promotion et à l'enrichissement de la culture nationale.

JANVIER

- 5 janvier : le dramaturge, réalisateur et comédien Mohamed Hilmi.

- 9 janvier : le comédien et animateur de la troupe radiophonique, Abdelaziz Charef.

- 11 janvier : le réalisateur de feuilletons, Nazim Kaidi.

- 12 janvier : la chanteuse et "meddaha" Baghdadi Dahmania (Cheikha Dahmania).

- 15 janvier : le batteur et percussionniste du groupe "Inasliyen", Fayçal Zerrouk - 18 janvier : le violoniste et chef d’orchestre Kouider Ben Djeffal.

- 20 janvier : le maître luthier Mohamed Chafaa et le réalisateur de téléfilms Mohamed Badri.

- 27 janvier : le conteur Mahfoud Fekir.

FERVRIER

- 2 février : le pianiste compositeur professeur et formateur Mourad Belhocine.

- 4 février : le musicien banjoïste chaabi Kamel Boudjellab.

- 6 février : le Mkadem Brahim Berrezoug, l’un des doyens de la musique et Diwane en Algérie.

-10 février : le comédien, dramaturge et metteur en scène Djamel Bensaber.

-12 févr ier : le comédien Mustapha Preure.

-14 février : le technicien et sonoriste de théâtre Akli Ghebriout et l'écrivain, calligraphe et concepteur, Abdellah Bechlaghem.

- 16 février : le journaliste-écrivain Farid Aichoune.

- 20 février : le cinéaste Djamel Bendeddouche.

MARS

- 15 mars : le réalisateur de télévision, Yahia Debboub.

- 26 mars : le poète du melhoun, Aroun Ahmed, figure de la littérature populaire algérienne.

- 30 mars : l’artiste infographe et concepteur d'affiches, au TNA, Farouk Derardja.

AVRIL

- 3 avril : la réalisatrice Yamina Bachir Chouikh.

- 19 avril : le pianiste Boubekeur Kerriou.

- 26 avril : le chanteur Malouf, Larbi Ghazel, et le chanteur du groupe "Ifrikya Spirit", Chakib Bouzidi.

MAI

- 4 Mai : le comédien Mohamed Hazim.

- 6 mai : le chanteur Hamid Almas.

- 7 mai : la poétesse, romancière et traductrice Amina Mekahli.

- 13 mai : le chanteur andalou Bedjai Ghaffour.

- 14 mai : le chanteur chaâbi Cheikh Bensaber Boukherouba.

- 20 mai : le comédien et metteur en scène Ahmed Benaissa.

- 22 mai : la comédienne Chafia Boudraâ.

- 25 mai : le dernier membre de la troupe "Safir Ettarab", créé par le chahid Ali Mâachi, Abdesslem Mustapha.

JUIN

- 5 juin : le musicien, docteur en musique et professeur à l’INSM, Bessalem Azouaou.

- 21 juin : l'écrivain journaliste et professeu r d'université, Abdelaziz Boubakir.

JUILLET

- 2 juillet : le plasticien et directeur de l’Ecole supérieure des Beaux Arts d’Alger (ESBAA), Djamel Larouk.

- 4 juillet : le musicien guitariste et luthiste Noureddine Aliane.

- 6 juillet : le commissaire et membre fondateur du Festival international de musique jazz de Constantine , "Dima Jazz", Zoheir Bouzid.

AOUT

- 1 août : le cinéaste Nasredine Guenifi.

- 13 août : le qanuni, Chef d’orchestres andalou et chaâbi, Mabrouk Hamai.

- 16 août : le doyen des plasticiens algériens et premier directeur de l'Ecole des beaux-arts, Bachir Yelles, à l'âge de 100 ans et le caricaturiste Benaouda Taouche.

SEPTEMBRE

- 4 septembre : le comédien Mustapha Benchougrani.

- 5 septembre : la comédienne Yamina Ghassoul.

- 17 septembre : la comédienne Farida Saboundji.

- 18 septembre : le musicien luthiste et membre de l’association des Beaux Arts d’Alger, Mohamed Daimellah.

- 22 septembre : le plasticien et scénographe Karim Ayadi.

- 24 septembre : la journaliste et artiste défenseure du patrimoine, Zineb El Mili.

OCTOBRE

- 3 octobre : le musicien de musique malouf, Ali Bennani.

- 9 octobre : le comédien Mohamed Larbi Bahloul.

- 20 octobre : le plasticien et calligraphe Tayeb Laidi.

- 21 octobre : le calligraphe Mohamed Ben Said Cherifi.

NOVEMBRE

- 7 novembre : le sociologue et écrivain Rachid Sidi Boumediène.

- 11 novembre : le chanteur chaâbi Rachid Souki.

DECEMBRE

- 3 décembre : le musicien, universitaire, compositeur et chef de chœur Djamel Senoussi.

- 10 décembre : le chanteur chaâbi, Aziouez Rais.

- 18 décembre : le comédien Abbès Boudène.

-28 décembre: le chanteur et compositeur Mustapha Zmirli.